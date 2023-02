Perle Morroni juntou-se a Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani e Wendie Renard e também abdicou da seleção francesa, aos 25 anos.

Em comunicado nas redes sociais, a defesa do Lyon informou que toma esta decisão contra o atual sistema da equipa feminina de França.

«Quero expressar-me sobre esta situação e juntar-me a elas contra este sistema de gestão da atual seleção de França, porque sofri com isso pessoalmente», lê-se, na nota.

No entanto, Morroni deixa a porta aberta a um eventual regresso à formação gaulesa: «Se um dia voltar a vestir a camisola da França, espero que seja em melhores condições e com valores adequados ao alto nível. Torço para que as coisas mudem.»

Esta é assim a quarta baixa da seleção francesa a cerca de cinco meses do Mundial 2023.