O Marselha confirmou esta quarta-feira Gennaro Gattuso como novo treinador da equipa principal, tal como Maisfutebol já tinha anunciado em tempo oportuno. O antigo internacional italiano sucede, assim, a Marcelino que deixou o emblema francês, onde joga o português Vitinha, há uma semana.

«Estou muito feliz e orgulhoso por me juntar ao Olympique Marselha. Um clube e um estádio, o Vélodrome, onde tive a oportunidade de evoluir como jogador, famoso em toda a Europa pela paixão e fervor que emana. Mal posso esperar para trabalhar com meu novo grupo e enfrentar os próximos desafios que nos aguardam», destacou o treinador de 45 anos em declarações às plataformas do clube.

Será a primeira experiência do treinador italiano em França, depois de já ter treinado na Suíça (Sion), Itália (Palermo, Pisa, Milan e Nápoles), Grécia (OFI Creta) e Espanha (Valencia).

Gennaro Gattuso será apresentado oficialmente numa conferência de imprensa que está marcada para as 17h00 desta quinta-feira.