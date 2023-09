Gennaro Gattuso é o treinador escolhido para assumir o comando do Marselha. Já chegou à cidade do sul de França para assinar contrato válido até ao fim da época, com mais uma de opção, e dirigir o primeiro treino da equipa, ainda esta quarta-feira.

O antigo médio do Milan estava sem clube desde que saiu do Valência, em janeiro. Já tinha sido contactado pelo Lyon há duas semanas, mas o clube optou por outro antigo internacional italiano, Fabio Grosso.

Gattuso, também campeão mundial em 2006, não hesitou em aceitar o desafio do Marselha, onde vai encontrar um ambiente tenso como o que viveu em Nápoles. Na carreira de treinador passou também pelo Sion, da Suíça, o OFI Creta, da Grécia, Palermo, Pisa e Milan, em Itália.

No Marselha vai orientar o avançado português Vitinha, ex-Sporting de Braga, e o defesa congolês que passou pelo Porto, Mbemba.

O próximo jogo do Marselha é a deslocação ao Mónaco, no sábado. A conferência de imprensa de antevisão do jogo está agendada para quinta-feira, na qual se espera que o técnico italiano seja apresentado.