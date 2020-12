Di Maria foi desafiado a escolher o onze de lendas do Paris Saint-Germain e algumas opções do argentino ex-Benfica estão a dar que falar.

Principalmente, a escolha do compatriota Mauricio Pochettino, antigo central, que jogou duas épocas e meia nos parisienses… e que está ser apontado como o substituto de Thomas Tuchel no banco do PSG.

O que está a dar o que falar é, não só a escolha de Pochettino, mas também a justificação dada por Di Maria: «porque fez grandes coisas neste clube, e muita gente não o esquece».

De resto, num onze onde cabe, claro, Ronaldinho Gaúcho, também o ex-benfiquista David Luiz tme lugar garantido, bem como o português Pedro Pauleta, que durante muitos anos foi o melhor marcador da história do PSG.

Veja os 11 escolhidos por Di Maria: