Este domingo, em França, o Brest recebeu e venceu o Metz, por 4-3, em jogo referente à 28.ª jornada da Ligue 1.

A equipa sensação do campeonato francês, atual segundo lugar, começou mal e sofreu cedo, logo aos seis minutos, autoria de Ismael Traore, que na sequência de um canto não vacilou e fez o primeiro do encontro.

O Brest não gostou e ripostou! Três golos de rajada, Chardonnet (12m), Doumbia (31m) e Mounie (38m) orquestraram a reviravolta.

O jogo foi para intervalo e no reinício, ao contrário da primeira parte, o Brest entrou mais forte. Satriano aproveitou o passe de Del Castillo e fez o 4-1.

Naquilo que parecia ser um Metz adormecido, surgiu um Metz acordado e às mãos (ou pés) de Mikautadze tentaram uma reviravolta épica, tendo marcado aos 74m e 80m. Infelizmente para a equipa visitante o resultado não se alterou e saíram da Bretanha com zero pontos.

O português Mathias Pereira Lage, do Brest, entrou aos 75 minutos.

Com este resultado, o Brest está em segundo lugar, com 53 pontos, a dez do líder PSG. Por outro lado, o Metz está em 17.º, penúltimo lugar, com 23 pontos.



