Depois do empate do Paris-Saint Germain na véspera diante do Bordéus, o Lille tinha a oportunidade de apanhar o todo-poderoso campeão francês no topo do campeonato.

Só que também não fez melhor e não foi além de um empate a um golo na visita ao terreno do Saint-Étienne.

José Fonte e Tiago Djaló foram titulares na defesa do Lille que ficou em desvantagem aos 33 minutos, quando Wahbi Khazri inaugurou o marcador na transformação de uma grande penalidade.

Aos 65 minutos, Jonathan Ikoné fez o 1-1 final.

O Lille é segundo classificado da Liga francesa com 23 pontos após 12 jogos e está a dois do líder PSG.