No jogo de regresso do campeonato francês após a pausa para o Mundial, o Lille, treinado por Paulo Fonseca, venceu fora o Clermont por 2-0.

O treinador português apostou em José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes de início e chegou à vitória graças a um golo apontado pelo luso-descendente Angel Gomes.

O jogador que brilhou no campeonato português com a camisola do Boavista inaugurou o marcador de penálti, aos 68m.

Já nos descontos da partida, com o Clermont em busca do empate e a jogar com menos um jogador, Bayo fez o 2-0 em contra-ataque.