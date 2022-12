Kylian Mbappé desvalorizou a forma como os jogadores argentinos festejaram o título mundial, com muitas referências negativas a ele próprio, dizendo que não vai gastar energia «em coisas tão fúteis». Depois da difícil vitória do Paris Saint-Germain sobre o Estrasburgo, o avançado diz que é tempo de esquecer o Campeonato do Mundo e voltar a depositar toda a concentração no clube.

«Acho que [o Mundial] nunca vai ser digerido. Agora, como disse ao treinador e aos companheiros, não há razão para o meu clube pagar por uma falha na seleção. O PSG não é responsável pela nossa derrota. Tentei voltar com a melhor energia possível, sendo o mais positivo possível. Não fiz um grande jogo, mas continuei a acreditar, a pressionar, porque sabia que poderíamos reverter a situação e foi o que fizemos mesmo no fim da partida. Estamos muito felizes», destacou o avançado no final do jogo.

Um jogo ainda sem Lionel Messi que foi adversário de Mbappé na final do Qatar e ainda está a festejar na Argentina. «Conversei com ele depois do jogo [do Mundial], dei-lhe os parabéns, porque para ele era um objetivo de vida. Para mim também, mas falhei, então tenho de continuar a tentar ser um bom jogador. As comemorações não são problema meu. Não devemos gastar energia com coisas tão fúteis, o importante para mim é dar o melhor de mim pelo clube. Vamos esperar o regresso do Léo [Messi] para voltarmos a ganhar jogos e a marcar golos», destacou ainda.