O Monaco regressou ao trabalho esta segunda-feira num ambiente pesado pela morte de um funcionário em pleno campo de treinos da equipa, em La Turbie, no topo do principado.

Um incidente provocado por um deslizamento de terras, numa zona do terreno que está a ser ampliada. Uma pedra terá atingido uma escavadora que estava a ser conduzida pela vítima de 56 anos.

O centro de treinos do Monaco, onde jogam os portugueses Gelson Martins e Adrien Silva, fica numa zona montanhosa, nos Alpes Marítimos, e os relvados foram literalmente escavados na rocha. Foi num desses campos de treino, que estava a ser ampliado, que aconteceu o acidente fatal que provocou ainda um ferido ligeiro.

A polícia já esteve no local e abriu uma investigação. «Terá sido uma rocha que se soltou, ainda não temos uma explicação», referiram as autoridades no local.