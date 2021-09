O futebol francês está em polvorosa desde que o futebol voltou a abrir as portas aos adeptos. Depois de quase um ano e meio de confinamento, imposto pela pandemia da covid-19, o entusiasmo e festa voltaram às bancadas da Ligue 1, mas com isso também chegaram muitos problemas.

Desde o início da época, em agosto, já se registaram quatro invasões de campo. Só na passada quarta-feira houve problemas no Angers-Marselha e, numa escala menor, no Metz-Paris Saint Germain. Números preocupantes.

O primeiro caso, talvez o mais grave, registou-se logo a 22 de agosto, no Allianz Riviera, a quinze minutos do final do embate entre o Nice e o Marselha. A equipa da casa vencia por 1-0 quando Dimitri Payet, que se preparava para marcar um pontapé de canto, foi bombardeado com vários objetos provenientes das bancadas. O jogador do Marselha agarrou numa garrafa e devolveu-a para as bancadas, provocando a ira dos adeptos do Nice que acabaram por invadir o relvado. O jogo já não foi retomado, com o árbitro a entender que não estavam reunidas condições de segurança.~

No passado sábado, nova invasão de campo, agora na receção do Lens ao Lille, com os adeptos da casa a entrarem no relvado para tentarem chegar à seção onde estavam adeptos do detentor do título. Mais momentos de tensão, mas neste caso o jogo acabou por ser retomado quarenta minutos depois de ter sido interrompido.

Já na última quarta-feira, em que se disputou mais uma ronda da liga francesa, novos confrontos no final do embate Angers-Marselha que terminou sem golos. Provocações de parte a parte, levaram novamente os adeptos a procurar o retângulo de jogo para tentar chegar aos rivais.

Também na quarta-feira, novos problemas no duelo entre o Metz e o Paris Saint-Germain, com alguns adeptos, neste caso em menor número, a também invadirem o relvado no final do animado jogo que terminou com um triunfo da equipa de Paris.

Em pouco mais de dois meses, quatro invasões de campo a darem conta que o futebol francês não está a digerir bem o regresso dos adeptos às bancadas.