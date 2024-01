Valentin Rosier, antigo jogador do Sporting, é reforço dos franceses do Nice, por empréstimo dos turcos do Besiktas, ficando o clube francês com opção de compra no final da temporada.

O médio francês de 27 anos já tinha sido colocado, a par de Aboubakar, na lista de dispensas do clube turco que agora é liderado por Fernando Santos, mas acabou, agora, por encontrar uma solução para prosseguir a carreira.

Um regresso a casa para Rosier que foi formado no Rodez e iniciou a carreira, como sénior, no Dijon, antes de ser contratado pelo Sporting a meio da temporada de 2018/19. Ao serviço dos leões, Rosier fez apenas um jogo pela equipa de sub-23 e 16 na equipa principal.

É o segundo reforço confirmado pelo Nice nesta janela de mercado, depois da contratação do avançado Mohamed-Ali Cho à Real Sociedad.