Valentin Rosier deixou o Sporting e assinou em definitivo pelo Besiktas, informou o clube turco.



As Águias Negras deram conta da chegada do lateral-direito, mas sem revelar a duração do vínculo ou o valor do montante do negócio. No entanto, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o emblema turco pagou aproximadamente cinco milhões de euros pelo francês.



Rosier, de 24 anos, chegou a Alvalade no início da época 2019/20 e disputou 16 jogos. Com a chegada de Ruben Amorim, o gaulês perdeu espaço e acabou cedido ao Besiktas, clube pelo qual cumpriu 37 jogos na temporada anterior.