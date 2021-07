Valentin Rosier já está a caminho da Turquia. O defesa direito está de saída do Sporting para reforçar em definitivo o Besiktas.

O francês partiu nesta tarde do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Istambul, para oficializar a mudança de clube. Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, Rosier vai mudar-se para o Besiktas com contrato de quatro épocas. O jogador viajou juntamente com a namorada, que agradeceu as mensagens de apoio.

«Obrigado por todas as mensagens de apoio ao Rosier. Nós estamos tão felizes por voltar a casa. Istambul, aqui estamos», escreveu a companheira do jogador.

Rosier participou em apenas 16 jogos oficiais com a camisola do Sporting. Foi contratado na época 2019/20 aos franceses do Dijon. Não fazia parte dos planos de Ruben Amorim e garante um encaixe de aproximadamente cinco milhões de euros.