O Mónaco bateu o Paris Saint-Germain com uma reviravolta no Estádio Louis II, em jogo da 11.ª jornada da liga francesa e reduziu a diferença para o campeão em título para apenas quatro pontos. A equipa da capital, com Danilo Pereira entre os titulares, esteve a vencer por 2-0, com um «bis» de Kilyan Mbappé que ainda viu um «hat-trick» anulado pelo VAR, antes da reviravolta dos monegascos, com Gelson Martins de início, com três golos na segunda parte.

O PSG entrou mais forte e chegou à vantagem, aos 25 minutos, na sequência de uma transição rápida, com um passe em profundidade de Di María a lançar Mbappé para o primeiro golo do jogo. Uma falta de Fofana sobre Rafinha permitiu a Mbappé bisar, aos 35 minutos, e aumentar a vantagem do PSG que até podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem mais confortável.

Moise Kean e, mais uma vez, Mbappé voltaram a colocar a bola nas redes de Mannone, mas em ambas situações o VAR detetou foras de jogo. Entre estes dois lances, Kean ainda cabeceou uma bola à trave.

Parecia que o jogo tinha apenas um sentido, mas o Monaco entrou bem melhor no segundo tempo, de tal forma, que acabou por virar o resultado. Kevin Volland, a passe de Gelson, com um ressalto feliz, reduziu a diferença aos 52 minutos, em mais um lance que mereceu mais uma análise minuciosa do VAR. Treze minutos volvidos, Volland voltou a marcar, desta feita com assistência de Cesc Fabregas.

Com o jogo empatado, o jogo seguiu intenso até que, aos 82 minutos, Abdou Diallo fez falta sobre Volland e o árbitro apontou para a marca dos onze metros. O VAR voltou a ser chamado para analisar o lance e a cor do cartão de Diallo mudou de amarelo para vermelho antes de Fabregas concretizar a reviravolta.

Reduzido a dez, o PSG já não teve capacidade para lutar pelo empate, mas ainda houve tempo para Florentino também ir a jogo. O médio cedido pelo Benfica entrou já em período de compensação e ajudou a segurar a preciosa vantagem que permite ao Monaco cortar a distância para o líder para quatro pontos.

No outro jogo realizado esta sexta-feira, o Bordéus foi a Rennes vencer por 1-0, com um golo solitário de Ben Arfa (37m). Com este triunfo, os girondinos sobem até ao 11.º lugar, enquanto a equipa da casa segue no quinto lugar.