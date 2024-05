O multimilionário John Textor, dono do Lyon, ficou radiante com o apuramento da equipa francesa para a Liga Europa.

Neste domingo, o Lyon venceu o Estrasburgo por 2-1, ultrapassou o Lens e fechou a Ligue 1 na sexta posição.

No final do jogo, no túnel de acesso aos balneários, o empresário desatou aos gritos e aos abraços aos jogadores.

O Lyon, recorde-se, chegou a andar na zona de despromoção, mas foi a equipa que mais pontos somou na segunda metade da época, na qual arrancou para uma fantástica recuperação.

A época pode ainda acabar melhor, já que o Lyon ainda vai jogar a final da Taça de França diante do PSG.