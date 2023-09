Laurent Blanc foi demitido do comando técnico do Olympique Lyon, anunciou o clube no site oficial. O gaulês, que já passou por Bordéus, (2007-09), França (2010-2012), Paris Saint-Germain (2013-16) e Al-Rayyan (2020-22), sai do Lyon após 11 meses no cargo.

Esta decisão abrange igualmente os treinadores adjuntos Franck Passi e Philippe Lambert.

«O Olympique Lyonnais agradece a Laurent Blanc e à sua equipa o empenho e o profissionalismo demonstrados ao longo dos últimos 11 meses à frente da equipa profissional», pode ler-se no site do clube francês.

O Lyon ocupa atualmente o último lugar na tabela classificativa da Ligue 1, com apenas um ponto conquistado em quatro jornadas.