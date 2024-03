O Nice desperdiçou hoje a oportunidade de subir, provisoriamente, ao terceiro lugar da Liga francesa ao perder na receção ao aflito Montpellier (2-1), na abertura da 25.ª jornada.

Na Allianz Riviera, um autogolo do defesa Todibo, ex-jogador do Benfica, deu vantagem ao Montpellier, aos 10 minutos, mas, logo de seguida, o marfinense Jeremie Boga (12) restabeleceu a igualdade.

Ainda antes do intervalo, Teji Savanier (42), de penálti, fez o golo que valeu o triunfo aos forasteiros.

Sem vencer há cinco jogos, o Nice mantém-se no quinto posto, com 40 pontos, mas pode vir a ceder a posição para o Lens (sexto, 39), enquanto o Montpellier respira melhor agora, face à subida, à condição, ao 12.º lugar, com 26.

A Liga francesa é liderada pelo Paris Saint-Germain, com 55 pontos; o Brest é segundo, com 46, e o Mónaco é terceiro, com 42.