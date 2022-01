O Marselha venceu esta sexta-feira na deslocação ao terreno do Bordéus, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da Ligue 1.

Cengiz Under, aos 37 minutos, decidiu o encontro, num belo momento individual em que ultrapassou vários adversários e atirou cruzado para a baliza da equipa da casa, que não contou com o português Ricardo Mangas na ficha de jogo.

Com este resultado, o Marselha segue no segundo lugar do campeonato francês, com 36 pontos, menos dez do que o líder PSG, e mais três do que o Nice, terceiro classificado. O Bordéus está na 17.ª posição, mas pode cair para os lugares de descida no final da jornada.