Gerard Piqué não esteve com meias medidas na hora de abordar mais uma polémica do universo do Barcelona.

O canal catalão Esport3 revelou que os três capitães de equipa Gerard Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba eram os mais bem pagos do plantel – Piqué com um salário de 28 milhões de euros –, e que afinal não teriam abdicado de parte do salário para ajudar as finanças dos culés, como foi noticiado.

Piqué não gostou e desmentiu essa informação da maneira mais clara possível, com uma imagem do quanto auferiu na primeira metade da época: 2,328,884,39 milhões de euros, o que significa que, por ano, Piqué está a auferir cerca de quatro milhões e 600 mil euros. «Pessoas como essas saem de uma televisão pública para defender os seus amigos. Aqui está 50 por cento do meu salário que recebi a 30 de dezembro. Tenham respeito», escreveu o espanhol.

Isto, de resto, já depois de o próprio Barça ter emitido um comunicado também a negar essa situação. Na nota, os blaugrana afirmam que não forneceram a ninguém a informação sobre os salários dos jogadores e frisam que Piqué, Busquets e Alba renunciaram parte do salário a que tinham anteriormente direito, depois das respetivas renovações que assinaram no último verão.

«Consideramos isto impróprio, anti-profissional e de má-fé. Isto afeta os direitos pessoais dos jogadores, que merecem, quando os dados são verdadeiros, a maior confidencialidade», lê-se ainda.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU

— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

[artigo atualizado]