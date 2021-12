Dois golos de Mbappé – ou duas «traições», vá lá – deram a vitória do Paris Saint-Germain frente ao Mónaco esta noite, em jogo da 18.ª jornada da Ligue 1.

O prodígio francês foi formado no emblema monegasco e foi lá que iniciou a carreira profissional. Mas dentro de campo não há amizades e Mbappé não teve com meias medidas na hora de alvejar a baliza de Nubel.

Logo aos 12 minutos, Di María foi carregado em falta dentro da área e foi assinalado penálti. Mbappé não vacilou e fez o 1-0.

Em cima do intervalo, o Mónaco perdeu uma bola a meio-campo e esta foi ter com um senhor chamado Lionel Messi. O argentino conduziu, deu em Mbappé no momento certo e o jogador de 22 anos rematou sem hipóteses para o fundo das redes. Estava fechado o resultado.

Do lado do Mónaco, Gelson foi titular e saiu a cinco minutos dos 90. No PSG, Danilo ficou no banco e Nuno Mendes, lesionado, não esteve sequer na ficha de jogo.

Com este resultado, o Paris Saint-Germain lidera a Ligue 1 com 45 pontos, mais 13 do que o Marselha – mas mais um jogo. O Mónaco é oitavo, com 26 pontos.

De resto, o Marselha triunfou em casa do Estrasburgo, por 2-0, com golos de Dieng e Caleta-Car.

(Imagens vídeo Eleven Sports).