Emprestado pelo Benfica, Carlos Vinícius foi decisivo na vitória do PSV Eindhoven em casa do Nijmegen (2-1), em jogo da 16.ª jornada da Eredivisie.

O brasileiro marcou aos 90 minutos, um golo que deu a vitória à equipa de Eindhoven e a... liderança. Mas já lá vamos.

Apesar do triunfo, a formação de Roger Schmidt até começou a perder, fruto de um golo de Mattsson, logo aos oito minutos.

Nos últimos dez minutos, o PSV virou o jogo: Vertessen empatou aos 80 minutos, Vinícius fez o 2-1 aos 90 minutos, com um desvio em cima da linha de baliza.

O golo de Vinícius:

Com esta vitória, o PSV assumiu a liderança do campeonato dos Países Baixos, com mais um ponto do que o Ajax, que esta tarde perdeu na receção ao AZ Alkmaar.