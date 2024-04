O Paris Saint-Germain recebeu e goleou o Lyon (4-1) este domingo, em jogo da 30.ª jornada do campeonato francês.

Nuno Mendes ficou fora dos convocados, mas os parisienses entraram de início com três portugueses: Danilo, Vitinha e Gonçalo Ramos. Nos forasteiros, Anthony Lopes também foi titular.

O início de jogo foi de pesadelo para o Lyon: Nemanja Matic, antigo médio do Benfica, fez o 1-0 com um autogolo aos três minutos, antes de Lucas Beraldo fazer o 2-0 três minutos depois, servido por Barcola.

Pouco depois da meia-hora de jogo, Gonçalo Ramos faturou, após uma assistência de Hakimi, e bisou a três minutos do intervalo, assistido por Asensio. Pelo meio (37m), Ernest Nuamah havia reduzido para o conjunto visitante.

Com este resultado, o PSG consolida a liderança da Ligue 1, com 66 pontos, mais 11 do que o Mónaco – mas mais um jogo. O Lyon é oitavo, com 41 pontos.

Mais cedo, de resto, o Mónaco venceu em Brest (2-0), enquanto o Marselha, depois de eliminar o Benfica da Liga Europa, empatou no terreno do Toulouse (2-2).

