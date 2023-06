O espanhol Marcelino Garcia Toral vai ser o treinador dos franceses do Olympique Marselha nas próximas duas temporadas, rendendo o croata Igor Tudor, anunciou nesta sexta-feira o clube francês, que conta nas suas fileiras com Vitinha e Nuno Tavares

«Quero agradecer ao Marselha a confiança que depositou em mim. As nossas conversações sobre a equipa e o projeto favoreceram a minha reflexão para tomar uma decisão clara», disse o treinador, citado no comunicado do clube.

O técnico de 55 anos vai ter assim a sua primeira experiência fora de Espanha, depois de ter dirigido clubes como Sporting Gijon, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Saragoça, Sevilha, Villarreal, Valência e Athletic Bilbao.