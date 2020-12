Grande surpresa em Paris. O PSG foi derrotado pelo Lyon e deixou a liderança da Ligue 1.

A poderosíssima equipa da capital perdeu graças a um golo solitário de Kadewere, aos 35 minutos.

O internacional português Danilo foi titular no PSG que, assim, deixou o Lille e o Lyon na frente do campeonato, com os mesmos pontos.

O jogo ficou ainda marcado pelo lance final com Neymar, que saiu de maca.