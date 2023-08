O Paris Saint-Germain voltou a empatar no campeonato francês. Depois do nulo na jornada inaugural, a equipa de Luis Enrique voltou a empatar, desta vez 1-1, em casa do Toulosuse.

Com Vitinha e Gonçalo Ramos no onze inicial e Mbappé no banco depois da «birra» que o afastou de parte da pré-época e da primeira ronda, o PSG mostrou dificuldades para criar oportunidades de golo e viu Ramos falhar a melhor na primeira parte.

Aos 51m, Luis Enrique lançou Mbappé e o avançado não demorou a mostrar o porquê de ser peça fundamental na equipa. Aos 60m conquistou um penálti e converteu-o, dando vantagem ao conjunto parisiense.

Só que já muito perto do final, Hakimi também cometeu penálti e Aboukhlal fez o empate na partida, resultado que deixa o campeão francês com apenas dois pontos ao fim de duas rondas da Ligue1.