Alexandre Letellier, guarda-redes do Paris Saint-Germain, foi alvo de um violento assalto na sua casa, na noite de segunda para terça-feira.

Segundo a RMC Sport, o jogador do PSG e a esposa foram acordado por volta das duas da manhã, pelo barulho do alarme, ativado depois de os assaltantes terem conseguido entrar no jardim. Chamaram imediatamente a polícia.

Ainda assim, os quatro criminosos conseguiram entrar e sequestrar o casal e os filhos, de dois e seis anos, sob a ameaça de uma faca. Pediram dinheiro e joias e agrediram a companheira de Letellier, Chloé Letellier.

A rápida intervenção da polícia, no entanto, permitiu a detenção de três dos quatro assaltantes – dois menores e um adulto –, que estão agora sob custódio policial nas instalações da Polícia Judiciária de Versalhes.

De resto, um polícia ficou preso e foram encontrados vários itens roubados na posse dos ladrões.