No primeiro jogo em que não pôde contar com Vitinha, o Paris Saint-Germain não foi além do empate na receção ao Mónaco.

Para o lugar do médio ex-FC Porto, que cumpriu castigo, entrou Renato Sanches, que teve a companhia de Nuno Mendes no onze titular.

O Mónaco adiantou-se no marcador logo aos 20 minutos, graças a um golo de Volland, em contra-ataque, após roubo de bola a Messi.

O PSG ainda acertou duas vezes nos postes na primeira parte, por Messi e Mbappé, separados por um segundo (!), mas só no segundo tempo conseguiu chegar ao empate.

Neymar sofreu falta dentro da área, para a qual o VAR alertou o árbitro, e, apesar de Galtier ter dito recentemente que o marcador de penáltis continuaria a ser Mbappé, o próprio Neymar assumiu a marcação e fez o resultado final aos 70m.

Danilo ainda entrou para o lugar de Renato Sanches, Sarabia substituiu Messi, mas o resultado não se alterou mais e, depois de três vitórias a abrir, o PSG foi mesmo travado na Ligue1.

De referir que Gelson Martins não saiu do banco do lado dos monegascos, que ficam no 12.º lugar, com cinco pontos.

