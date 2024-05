Will Still já não é o treinador do Reims, anunciou esta quinta-feira o clube francês.

De acordo com o comunicado oficial do clube, foi realizada, esta quinta-feira, uma reunião com o técnico e o presidente, tendo ficado decidido que Will Still não continuaria no comando do coletivo na próxima temporada. De modo a preparar a próxima época e priorizar os interesses do clube, o técnico de 31 anos deixa o comando técnico a três jornadas do final do campeonato.

«Após uma reunião realizada esta manhã (quinta-feira) entre o presidente Jean-Pierre Caillot, o gerente geral Mathieu Lacour e o técnico Will Still, foi acordado mutuamente que as duas partes não continuariam a aventura desportiva juntas na próxima temporada. Foi também decidido que Will Still e o seu adjunto Nicolas Still renunciariam às respectivas funções a partir de hoje», pode ler-se no comunicado.

Na segunda época como treinador principal do clube, o treinador sensação belga assumiu o comando do Reims em outubro de 2022, sucedendo a Óscar Garcia, e terminou a época no 11.º lugar, com 51 pontos, tendo conseguido alcançar um feito histórico de 19 partidas consecutivas sem perder para o campeonato. Esta época encontrava-se na mesma posição, com 40 pontos.

«Agradeço ao Stade de Reims, ao presidente Caillot e a Mathieu Lacour por me darem esta oportunidade única e por me apoiarem ao longo da minha jornada aqui. Serei eternamente grato ao Stade de Reims. Gostaria de agradecer em particular a todos os jogadores com quem pude trabalhar, a todo o corpo técnico, de rendimento, analítico e médico bem como aos comissários, mas também e sobretudo a todos os adeptos deste maravilhoso clube», disse Will Still.