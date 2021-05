O futebol francês está em choque com a morte de Christophe Revault. O antigo guarda-redes do PSG e da seleção de França foi encontrado sem vida em casa, na quinta-feira, nos arredores de Le Havre. O Ministério Público francês abriu um inquérito para apurar os motivos do falecimento.



Revault era uma figura histórica do Le Havre e foi nesse clube que começou e acabou a carreira. Pelo meio, Revault defendeu a baliza do PSG, do Toulouse e do Rennes. O bom desempenho nas balizas levou-o a chegar à seleção de França, somando mesmo duas internacionalizações.



Revault deixou de jogar em 2010 e ficou ligado ao Le Havre, exercendo várias funções: diretor-desportivo, treinador adjunto e team manager. Tinha apenas 49 anos e estava agora ligado ao departamento de observação do seu clube do coração.



A autópsia será realizada a meio da próxima semana.