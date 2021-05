O futebolista do Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, foi suspenso dois jogos pela UEFA, na sequência da dura falta sobre Gundogan, na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, ante o Manchester City.

A decisão foi conhecida na segunda-feira através do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, que anunciou ainda uma multa de 30 mil euros ao PSG por atraso no início ou reinício do jogo ante os ingleses.

O mesmo órgão encerrou as investigações contra o treinador do PSG, Mauricio Pochettino, por alegadamente ter sido responsável pelo início tardio do jogo.

Recorde-se que Manchester City e PSG jogam na noite desta terça-feira a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Na primeira mão, o City venceu por 2-1 em França.