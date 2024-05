O PSG venceu o Lyon por 2-1, na final da Taça de França, e garantiu a dobradinha, juntando as duas principais competições do país. Mbappé despediu-se assim do PSG, com muito sorrisos e grandes abraços. Segue-se o Real Madrid, agora.

O jogo chegou a estar em risco, devido a graves confrontos entre adeptos na autoestrada, mas acabou por se realizar, com Vitinha e Nuno Mendes no onze.

Ora Nuno Mendes, precisamente, foi fundamental ao fazer a assistência para o golo com Dembelé abriu o marcador aos 23 minutos: um cruzamento perfeito do português permitiu ao extremo cabecear para golo.

Pouco depois, aos 34 minutos, Dembelé passou de marcador a assistente e fez o cruzamento que permitiu a Fabián Ruiz, à segunda tentativa, fazer o 2-0 para o PSG.

A formação parisiense chegava assim ao intervalo com uma vantagem confortável, depois de uma primeira em que dominou completamente o jogo.

O segundo tempo, porém, haveria de ser diferente. Jake O’Brien, na sequência de um canto, ganhou sobre Fabián Ruiz e reduziu logo aos 55 minutos, o que deu ao Lyon uma força suplementar. Tagliafico obrigou Donnarumma a grande defesa depois disso e o mesmo Jake O’Brien rematou com muito perigo, ligeiramente ao lado do poste.