Francisco Trincão partilhou uma fotografia nas redes sociais com um look que originou diversos comentários de outros jogadores portugueses. Um dos mais engraçados foi de José Fonte, com quem joga na seleção de Portugal.



O experiente defesa do Lille considera que Trincão deu um ar de caçador: «Foste aos patos, não?» Em resposta a Bruno Fernandes (Man. United), Diogo Viana (Sp. Braga) seguiu a mesma linha de raciocínio: «Vai à caça, deixa o meu menino».



Miguel Reisinho (Boavista) e Pedro Neto (Wolverhampton) também se manifestaram sobre o visual do extremo do Barcelona.