O Celta de Vigo está interessado em Franco Cervi e o clube galego e o Benfica já falaram sobre o argentino.

O treinador Eduardo Coudet afirmou publicamente que o esquerdino era um jogador que lhe interessava, apesar de referir que um negócio com os encarnados não seria fácil. Pelo menos, era isso que admitia o técnico após o jogo com o Eibar.

«Não sei se Cervi está dentro das nossas possibilidades. Mas sim, gostaria [de contar com ele]», disse Coudet, após a partida de domingo.

Na Galiza, o negócio pelo argentino é dado como certo, embora não esteja nada assinado, pelo que foi possível saber. Até porque uma mudança, está pendente de uma vaga para extracomunitários, conforme escreve a imprensa espanhola. Ou seja, para o esquerdino do Benfica entrar, é preciso alguém sair. Esse alguém seria Lucas Olaza, lateral-direito uruguaio, que os galegos apontam ao Valladolid.

De referir também que Cervi foi utilizado por Jorge Jesus nos últimos dois encontros, a lateral-esquerdo, uma vez que não pôde contar com Grimaldo e Nuno Tavares. O técnico chegou mesmo a elogiar o argentino, cuja situação no mercado de transferências pode evoluir até fecho do mercado.