O Fulham já tinha garantido o regresso à Premier League e selou esta segunda-feira a conquista do título de campeão do Championship, segundo escalão do futebol inglês, ao golear o Luton por 7-0.

«Foi uma época fantástica. Nós preparámo-nos para isto. Claro que tivemos uma temporada para nos prepararmos para isto, mas foi fantástico regressar ao futebol inglês, e regressar era o nosso objetivo e continuar o nosso trabalho», disse Marco Silva à Sky Sports.

O treinador português considera que o título é merecido: «Viemos para este clube, tínhamos um projeto e sabíamos que tinha de acabar assim. Claro que tem sido fantástico até agora, mas merecemos, fomos a equipa dominadora esta época e a equipa que jogou o melhor futebol, e é bom ver uma equipa que jogou como nós jogámos a ganhar o título e ser promovida.»

A equipa de Marco Silva, que conta com internacional sub-21 Fábio Carvalho, lidera a classificação com 90 pontos, mais oito do que o Bournemouth, que tem menos um jogo e já não tem possibilidades de chegar ao primeiro posto.