Durante um jogo de um campeonato amador em La Entrada, no oeste das Honduras, o insólito aconteceu.

Quando um grupo de adeptos invadiu o relvado, em protesto com as decisões da arbitragem, o árbitro principal decidiu recorrer a um método pouco convencional para afastar a multidão enfurecida, retirando uma pistola do seu bolso.

Extrema ou não, a atitude do árbitro conseguiu refrear os ânimos, já que a multidão prontamente se afastou.

Veja o vídeo: