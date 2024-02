Brasil e Itália têm encontro marcado para a final do Mundial de futebol de praia, que decorre no Dubai. Na tarde deste sábado, a «canarinha» levou a melhor sobre o Irão, por 2-3, mas não se livrou de um valente susto, uma vez que, à entrada para o terceiro período, os iranianos iam vencendo por 2-1.

Mas, nada que a magia de Alisson e Brendo não resolva. Os golos no derradeiro período valeram o apuramento, sendo que o 2-3 foi assinado, em grande estilo, a 42 segundos da buzina.

Por sua vez, a Itália triunfou sobre a Bielorrússia nos penáltis, depois do empate a três no tempo regulamentar. Bryshtsel, «carrasco» de Portugal, bisou no encontro, mas foi insuficiente para evitar a eliminação. Nos penáltis, os italianos venceram por 5-4.

O Brasil tem em mira o 15.º Mundial e Itália sonha com um feito inédito. A final está agendada para as 15h30 deste domingo.

