A Bielorrússia é o adversário de Portugal nos quartos de final do Mundial futebol de praia, que decorre no Dubai.

A Seleção Nacional aguardava pelo resultado do encontro entre o Brasil e o México para saber se terminava no primeiro ou no segundo lugar do grupo D: como a canarinha venceu (4-3), a equipa das quinas ficou no segundo posto.

Assim, a Bielorrússia será o adversário de Portugal, já que ficou no primeiro lugar do grupo C: o encontro joga-se na quinta-feira, às 13h00.