Portugal goleou o México por 8-2 e entrou com o pé direito no Mundial de futebol de praia de 2024, que está a decorrer no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Desde cedo que o jogo começou a sorrir à Seleção Nacional, que abriu o marcador logo aos 47 segundos do encontro por Leo Martins. O camisola 11 da equipa de Mário Narciso foi mesmo a grande figura da partida, ao marcar cinco golos no duelo frente ao conjunto mexicano.

O seu irmão Bê Martins também fez o gosto ao pé, tal como Jordan Santos e André Lourenço, que assinou um verdadeiro golaço de pontapé de bicicleta. Pabel Monte foi expulso no jogo, enquanto Acevedo e Maldonado marcaram para o México.

Portugal é, assim, líder do Grupo D do Mundial de futebol de praia de 2024, com três pontos. A seleção mexicana continua com zero pontos, tal como o Brasil e Omã, que se defrontam esta sexta-feira, às 17h00. A equipa de Mário Narciso volta a entrar em campo este domingo, às 17h00, frente ao Brasil.