Portugal foi derrotado este domingo pelo Brasil, por 3-2, após prolongamento, na segunda jornada do grupo D do Mundial de futebol de praia.

A seleção nacional sofreu um golo em cada um dos dois primeiros períodos, fez uma grande recuperação no terceiro período com dois golos de rajada para o 2-2, podia ter feito o 3-2 já no último minuto, mas foi o Brasil, já em período extra de jogo, a selar o triunfo.

No primeiro período, assistiu-se a algum equilíbrio desde início, mas o Brasil chegou mesmo à vantagem, por Rodriguinho, aos seis minutos. O brasileiro fez o 1-0 de cabeça, na cara do guarda-redes Pedro Mano, após uma boa jogada coletiva e um passe por alto vindo do lado esquerdo.

O golo de Rodriguinho fez a diferença no primeiro período e, tal como nessa parte do jogo, o 2-0 do Brasil no segundo período surgiria de novo ao fim de seis minutos, então ao minuto 18 de jogo.

Portugal até conseguiu ter mais bola no segundo período e assentar mais o seu jogo, mas foi mesmo a seleção orientada por Marco Octavio a dobrar a diferença. O guarda-redes Bobô subiu no terreno e, quando podia ter armado o remate, colocou na direita para Catarino rematar cruzado para o fundo da baliza.

Portugal procurou responder, mas o 2-0 manteve-se até ao fim do segundo período e foi já dentro dos 12 minutos finais que a seleção comandada por Mário Narciso operou a recuperação até ao empate. Aos 27 minutos, Portugal marcou por duas vezes num intervalo de 41 segundos, por Bê Martins e por Jordan Santos.

O 2-1 surgiu por Bê Martins, com um golaço de pé esquerdo a entrar ao canto superior direito da baliza defendida por Bobô e, pouco depois, foi Jordan, assistido por Bê Martins após uma grande jogada com Léo Martins, a assinar o 2-2.

Portugal ainda teve uma grande ocasião de penálti para fazer o 3-2, a 25 segundos do fim. Rodriguinho foi expulso após falta sobre Jordan, mas Bê Martins viu Bobô defender e o jogo seguiu mesmo para o período de três minutos de prolongamento.

Aí, a um minuto e 18 segundos do final, foi o Brasil a recolocar-se em vantagem, por Mauricinho. Mano ainda defendeu um primeiro remate do brasileiro e a bola sobrou para Catarino, que preferiu o passe ao remate, para Mauricinho não desperdiçar na recarga.

Com este resultado obtido no prolongamento, o Brasil isola-se na liderança, com cinco pontos.

Já este domingo, no outro jogo da 2.ª jornada do grupo D, Omã venceu o México, por 5-2.

Portugal continua no segundo lugar, com três pontos, os mesmos de Omã, terceira classificada. O México é quarto e último do grupo, ainda sem pontos.

A 3.ª e última jornada está marcada para terça-feira, com o Omã-Portugal (13h00) e o México-Brasil (17h00).

Apuram-se, para os quartos de final, os dois primeiros classificados de cada grupo. O grupo de Portugal cruza com o grupo C, que nesta altura tem a Bielorrússia como líder (seis pontos), seguida de Senegal e Japão (ambas as seleções com três pontos) e a Colômbia, ainda sem pontos.