Afinal, Portugal vai participar no Campeonato da Europa de 2022 de futebol feminino.

Esta segunda-feira, a UEFA confirmou a exclusão da Rússia da prova, devido à guerra na Ucrânia, e revelou que a Seleção Nacional, derrotada no play-off de acesso à competição pela formação russa, entra para o seu lugar.

O conjunto russo estava inserido no grupo C do Euro, juntamente com os Países Baixos, a Suécia e a Suíça, mas agora esse lugar será ocupado pela equipa das quinas.

Esta será assim a segunda participação da Seleção Nacional na fase final do Europeu, depois de 2017, na qual as jogadoras lusas não foram além da fase de grupos.

Este Europeu de 2022 joga-se de 6 a 31 de julho, no Reino Unido.

A seleção russa fica ainda excluída da qualificação para o Mundial 2023.

No futsal feminino, a Rússia fica excluída do Euro 2022, que tem lugar em Portugal, de 1 a 3 de julho. A Hungria é a sua substituta. No masculino, os russos não vão poder disputar a Liga dos Campeões e a seleção a qualificação para o Mundial 2024.