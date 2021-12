A equipa de futebol feminino do Benfica despediu-se da Liga dos Campeões ao ser goleado pelo Lyon no Seixal, 5-0.



As águias estavam obrigadas a vencer a equipa sete vezes campeã europeia, mas a diferença entre as equipas mostrou ser demasiado grande.



O Lyon fez logo o primeiro golo aos 35 segundos e, daí em diante, passeou a sua superioridade.



Ada Hegerberg (2), Wendie Renard, M'Bock Bathy e Signe Bruun marcaram os golos das gaulesas.



FICHA DE JOGO:



BENFICA: Letícia, Catarina Amado, Ana Rita Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves (Maria Negrão, 75), Pauleta, Andreia Faria (Christy Ucheibe, 55), Ana Vitória, Valéria Cantuário (Marta Cintra, 75), Cloé Lacasse (Lara Pintassilgo, 88) e Kika Nazareth (Madalina Tatar (88).



Treinadora: Filipa Patão



LYON: Christiane Endler, Ellie Carpenter, Kadeisha Buchanan, Wendie Renard (Alice Sombath, 53), Perle Morroni (Grace Kazadi, 76), M'Bock Bathy (Melvine Malard, 46), Amandine Henry, Selma Bacha, Delphine Cascarino (Catarina Macário, 59), Janice Cayman e Ada Hegerberg (Signe Bruun, 46).



Treinadora: Sónia Bompastor