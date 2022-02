A seleção dinamarquesa de futebol feminino anunciou a retirada da 28.ª edição da Algarve Cup, depois de ter sido detetado um surto com quatro casos de covid-19 na equipa.

De acordo com a Lusa, a Federação do país invocou, em comunicado, «razões de saúde e segurança de jogadoras e staff», depois do aparecimento, esta quinta-feira, de um surto de covid-19 no conjunto que se tinha estreado na Algarve Cup com uma derrota frente à Itália.

O selecionador Lars Sondergaard é uma das quatro pessoas infetadas e que estão em isolamento, enquanto a restante comitiva viajará para casa na sexta-feira, em voo fretado.

O regulamento do torneio faz assim, com que a Suécia some os três pontos do duelo com as dinamarquesas, que não se realizará nesta sexta-feira.

As suecas passam a liderar a Algarve Cup, com os mesmos pontos de Portugal e Itália, e defrontam a seleção nacional no domingo, no Estádio Algarve, às 17:05.