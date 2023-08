A Alemanha, segunda classificada no ranking e favorita à conquista do Mundial feminino, empatou a uma bola com a Coreia do Sul e falhou a passagem aos oitavos de final da prova.

Na terceira jornada do grupo H, em Brisbane, na Austrália, So-Hyun Cho adiantou as sul-coreanas logo aos seis minutos, mas Alexanadra Popp empatou o encontro a três minutos do intervalo.

No segundo tempo, as germânicas ainda tiveram um golo anulado por fora de jogo (56m).

Num encontro com quase 20 minutos de compensação, a Alemanha ainda tentou o «pressing» final, mas já não conseguiu evitar a surpresa.

No lado sul-coreano, nota para a estreia a titular da jovem de 16 anos Casey Phair, enquanto a guarda-redes Jung-Mi Kim (38 anos) se despediu de Campeonatos do Mundo.

Com este empate, a Coreia do Sul fica em último no Grupo H, com apenas um ponto, enquanto a Alemanha fecha na terceira posição com quatro pontos e está fora do torneio, devido ao triunfo de Marrocos, à mesma hora, sobre a Colômbia (1-0).

Lahmari (45+4m), na recarga a um penálti falhado, fez o tento das marroquinas que concluíram a fase de grupos no segundo posto, com seis pontos, os mesmos da líder Colômbia, que também avança aos oitavos.

Concluída a fase de grupos, refira-se que, além da Alemanha, outras grandes seleções como Canadá, Brasil e Itália ficaram aquém das expectativas e estão fora do Mundial.