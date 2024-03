A equipa feminina do Benfica ainda sonhou, quando esteve a vencer o Lyon, mas consentiu a reviravolta e perdeu por 2-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

O Benfica protagonizou uma excelente entrada no encontro e conseguiu, em determinados momentos do primeiro quarto de hora, superiorizar-se às francesas, com posses de bola prolongadas e aproximações perigosas à área contrária.

O primeiro sinal de perigo das encarnadas foi logo ao sétimo minuto, quando Andrea Falcón acertou no poste, na sequência de um remate que ainda foi defendido por Christiane Endler.

Depois do início prometedor das encarnadas, e quando Nycole Raysla já tinha deixado o relvado devido a lesão, o Lyon assumiu as rédeas do jogo e ameaçou abrir o marcador. Contudo, o Benfica conseguiu manter a baliza a zero, muito também graças à segurança demonstrada por Lena Pauels.

Na reta final da primeira parte, a equipa de Filipa Patão chegou ao golo. Andreia Faria antecipou o erro de Vanessa Gilles, intercetou o passe da central francesa para a colega de setor e ficou com vários metros para correr na direção na baliza. Já dentro da área, a médio do Benfica definiu de forma certeira e deu-se uma explosão de alegria na Luz.

Ainda antes do intervalo, a pressão do Benfica sobre Gilles voltou a surtir efeito, mas desta vez Chandra Davidson precipitou-se e, em vez de servir Kika Nazareth, que estava em boas condições para finalizar, avançou para o remate, que saiu com pouca força.

Na segunda parte, as campeãs francesas impuseram o seu estatuto e mostraram que estão noutro patamar, sobretudo no que diz respeito ao aspeto físico. Nem mesmo as alterações que Filipa Patão promoveu, de forma a refrescar a equipa, conseguiram conter o ritmo mais alto do Lyon.

Pouco depois da hora de jogo, o domínio francês traduziu-se em golo. Após uma jogada no corredor direito de Carpenter e o desvio de calcanhar de Dumornay na área, Delphine Cascarino encostou para o empate.

O Benfica permitiu muitos espaços na defesa e teve dificuldades em controlar os ataques da formação comandada por Sonia Bompastor, que consumou a reviravolta aos 79 minutos, quando Sara Däbritz apareceu à vontade na área e cabeceou para golo.

Na reta final, o Lyon procurou dilatar a vantagem, até para tentar resolver já a eliminatória, enquanto o Benfica revelou incapacidade de chegar ao último terço. Ainda assim, as encarnadas levam para França um resultado possível – embora difícil – de reverter.

