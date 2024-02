O Benfica goleou o Valadares Gaia por 4-0 e carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal feminina.

No Seixal, as encarnadas ficaram com a tarefa facilitada a partir da expulsão de Louisa Aniwaa, logo aos três minutos.

Nycole Raysla abriu o marcador aos 13 minutos e, aos 19, Marie Alidou aumentou a vantagem. Na segunda parte, Chandra Davidson (78m) e Paige Almendariz (85m) fizeram os restantes golos.

Na meia-final, o Benfica vai defrontar o Sporting, que na véspera venceu o Damaiense, por 1-0. A outra meia-final vai opor o Sporting de Braga ao Racing Power.