Filipe Patão, treinadora da equipa feminina do Benfica, garante que a equipa está determinada em voltar a vencer o Eintracht Frankfurt, agora na Alemanha, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, mas advertiu que, para isso, as jogadoras terão de ter «capacidade de sofrer».

No segundo lugar do Grupo A, com seis pontos, o Benfica, atrás do Barcelona (9 pontos), mas à frente do Eintracht (3), tem possibilidades de lutar por uma presença inédita nos quartos de final da competição.

«Para isso, precisamos de fazer pontos, três ou um, qualquer uma das perspetivas nos dá vantagem no grupo. Claro que vamos procurar a vitória e os três pontos, pois foi essa mentalidade que nos fez evoluir e que nos dá motivação para continuarmos a ser uma equipa com esta ambição e competitividade de querer fazer sempre melhor», comentou a treinadora.

O Eintracht Frankfurt perdeu na jornada anterior, no Estádio da Luz, por 1-0, mas Filipa Patão reconhece que «as equipas sentem-se sempre mais confortáveis a jogar em casa» e que o Benfica vai jogar perante «adeptos muito fervorosos» com capacidade para «condicionar os adversários», uma vez que «a equipa vai atrás do seu fervor».

No entanto, lembrou a treinadora, a Liga dos Campeões feminina é uma competição em que «todas as equipas têm de sofrer» em determinados momentos dos encontros.

«Isso requer capacidade de perceber que o adversário tem as suas valias e nós temos de ser competentes também na capacidade de sofrer. Tenho a certeza de que vai ser um jogo em que vamos ter de mostrar essa capacidade em alguns momentos e preparámos a equipa ao máximo para essas adversidades», reconheceu Filipa Patão.

Anna Gasper: «A pressão está no lado do Eintracht Frankfurt»

Quem também conhece o fervor dos adeptos do Eintracht Frankfurt é Anna Gasper, média alemã do Benfica que, ao lado da treinadora, revelou que as adversárias de quinta-feira sabem «como tirar partido disso», mas aproveitou para chutar a pressão para as rivais.

«Não sentimos pressão neste encontro, é apenas mais uma oportunidade que queremos aproveitar. A pressão está no lado do Eintracht Frankfurt, porque têm de ganhar. Queremos fazer história para o Benfica e esta é uma grande oportunidade», destacou.

O Benfica visita o Eintracht Frankfurt na quinta-feira, em partida da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina, com início previsto para as 17:45 (hora de Lisboa) no Frankfurt Stadion, e arbitragem da dinamarquesa Frida Klarlund.

Classificação do Grupo A: Barcelona, 9 pontos; Benfica, 6; Eintracht Frankfurt, 3; Rosengard, 0.