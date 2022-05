O Benfica está a uma vitória de conquistar o campeonato nacional de futebol feminino, o que pode acontecer no próximo domingo, no dérbi frente ao Sporting.

Mas já lá vamos.

Esta tarde, na deslocação ao terreno do Marítimo, a equipa encarnada goleou por 6-1, com golos de Pauleta (7m), Valéria (17m), Cloé Lacasse (67m), Lara Pintassilgo (85m), Kika Nazareth (87m) e Sílvia Rebelo (90m). Carole Costa, com um autogolo, marcou para os madeirenses (42m).

Quem também venceu e convenceu foi o Sporting, que goleou por 7-0 na receção ao Lank Vilaverdense. Marcaram Rita Fontemanha (16m), Andreia Jacinto (17m), Larroquette (36m e 56m), Chandra Davidson (48m) e Joana Marchão (83m e 95m).

Os dois rivais de Lisboa estão separados por seis pontos, quando há nove em disputa. Significa isso que se as águias triunfarem no dérbi do próximo domingo, no Estádio da Luz, conquistam o bicampeonato.

Nos outros jogos do dia, o Sp. Braga bateu o Torreense, por 1-0. Resultado igual fez o Famalicão em casa do Clube de Albergaria.