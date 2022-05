Está fixado um novo recorde de espectadores em jogos de competições oficiais de futebol feminino, em Portugal. O dérbi entre Benfica e Sporting, disputado neste domingo, foi presenciado por 14.221 espectadores, no Estádio da Luz.

As águias venceram as rivais por 3-1 e conquistaram assim o bicampeonato, a duas jornadas do fim.

No que diz respeito a jogos oficiais, este dérbi passa então a ser o jogo mais visto ao vivo, em Portugal. Foi superado o registo da final da Taça de Portugal de 2019, entre Benfica e Valadares Gaia, presenciada por 12.632 adeptos, no Jamor.

Em termos absolutos o recorde pertence a outro dérbi entre Benfica e Sporting: o particular que serviu para recolher donativos para ajudar Moçambique, e que foi realizado em março de 2019, no Estádio do Restelo, e que foi presenciado por 15.204 adeptos.