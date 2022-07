O Benfica informou esta sexta-feira que as internacionais portuguesas Jéssica Silva, Catarina Amado e Francisca Nazareth apresentaram-se lesionadas após a participação no Campeonato da Europa Feminino.

Jéssica Silva apresentou-se com uma «entorse no joelho esquerdo» e vai cumprir protocolo de reabilitação, estimando-se uma paragem de cerca de quatro semanas, adiantou o clube encarnado em nota publicada na sua página oficial.

Um cenário que deixa a atacante portuguesa em risco de desfalcar as campeãs nacionais nas meias-finais da supertaça feminina, em 10 de agosto com o Sporting de Braga, e cerca de uma semana depois a entrada na ronda preliminar da Liga dos Campeões.

O Benfica vai defrontar a 18 de agosto as campeãs kosovares do Hajvalia, na meia-final da primeira ronda da Liga dos Campeões femininos de futebol, e, caso se apure, defronta na final da ronda, a 21, o vencedor do jogo entre as neerlandesas do FC Twente e as moldavas do Agarista CSF Anenii Noi 2020.

Na nota desta sexta-feira, o clube da Luz adianta também que Catarina Amado e Kika Nazareth estão igualmente lesionadas, ambas com «entorses na tibiotársica esquerda» e que se encontram, igualmente, em protocolo de reabilitação.