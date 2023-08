Na antevisão ao encontro da meia-final da Supertaça contra o Sp. Braga, a treinadora do Benfica, Filipa Patão, abordou o beijo do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso.



«Para o futebol feminino isto não é o que nos traz desenvolvimento e uma visibilidade positiva. Gostaria que cada vez mais se falasse na Espanha, que teve uma prestação irrepreensível por parte das jogadoras, treinadores e staff. Gostava que se falasse mais que a Espanha foi campeã do mundo e de que Portugal tem o sonho de um dia ser campeão do mundo», disse citada pela Lusa.



Por sua vez, a capitã dos encarnados, Sílvia Rebelo, não quis responder à questão acerca do tema. «Peço desculpa, mas não vou responder a essa pergunta», atirou.



Confrontada com a recusa da atleta em comentar o sucedido, Filipa Patão foi perentória.«A Sílvia acaba por fazer um bocadinho o que todos nós queremos fazer numa fase destas quando se toca nesse assunto. Em primeiro lugar, temos de nos centrar em nós e no que vem aí e, depois, porque acabámos por sentir que a Espanha foi campeã do mundo. Quantas vezes ouvimos falar disto?», questionou.

Em relação ao jogo, a treinadora do Benfica admitiu que o Sp. Braga vai ser «uma surpresa» fruto das várias alterações no plantel.



«O Braga vai ser também um bocadinho uma surpresa para nós. Tem um novo treinador e um plantel que teve muitas mexidas. Como os jogos de preparação não são televisionados, a informação que temos acaba por ser um pouco vaga. Por isso, preparámos este jogo muito a pensar em nos, no nosso processo e no que temos de fazer», disse.



Sílvia Rebelo espera, por seu turno, um oponente forte. «É sempre uma equipa forte e estamos à espera de um adversário que, tal como nós, também vai querer ganhar esta taça. É uma equipa muito ofensiva e estamos a contar com isso, mas estamos focadas em nós. Se fizermos o nosso trabalho, certamente o Braga vai ter muitas dificuldades em conseguir levar a vitória», concluiu.

A meia-final da Supertaça Feminina entre o Benfica e o Sporting de Braga realiza-se no Benfica Campus no sábado, às 15h00, enquanto a outra meia-final, que opõe Famalicão e Sporting joga-se domingo, às 15h00, no Complexo Desportivo do Famalicão.